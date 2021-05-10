Найденный живым глава омского Минздрава вернется к работе уже 11 мая

16:50
Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский не нуждается в медицинской помощи, он вернется к работе уже 11 мая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
"Глава регионального Минздрава чувствует себя хорошо, помощь медиков и госпитализация не понадобились. Завтра он вернется к работе", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сейчас Мураховский находится на охотбазе в деревне Посеплово Большеуковского района, однако скоро вернется в Омск.
В пресс-службе добавили, что руководитель Минздрава благодарен всем, кто принимал участие в его поисках.
Мураховский пропал после того, как 7 мая отправился на охоту. 49-летний чиновник на квaдроцикле уехaл в лес и двое суток не выходил на связь с близкими. Сначала знакомые пытались найти его самостоятельно, однако позднее обратились в полицию.
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