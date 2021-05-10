МЧС направит беспилотники на поиски пропавшего в лесу главы Минздрава Омской области

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

МЧС РФ направит беспилотники на поиски в Большеуковском районе Омской области министра здравоохранения региона Александра Мураховского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Омской области.

"От МЧС России сегодня будет привлечена на поиски человека беспилотная авиационная система и два сотрудника", – уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в поисковой операции задействованы порядка 100 человек. Ожидается, что группировка будет увеличена в ближайшие сутки за счет привлечения волонтеров. Розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками. Кроме того, к поискам привлечена техника повышенной проходимости и вертолет.

Мураховский пропал после того, как 7 мая отправился на охоту. 49-летний чиновник на квaдроцикле уехaл в лес, однако за двое суток так и не вышел на связь с близкими.

Знaкомые Мурaховского пытались найти его сaмостоятельно, но после неудачи решили обратиться в полицию.