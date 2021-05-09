В УМВД опровергли факт обнаружения омского министра здравоохранения

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

В УМВД опровергли информацию о том, что омского министра здравоохранения удалось найти. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ряде СМИ появилась информация, что поисковики команды "Лиза Алерт" сумели найти пропавшего в лесу чиновника, однако эта информация оказалась ложной.

Ранее Мураховский пропал после того, как 7 мая отправился на охоту. 49-летний чиновник на квaдроцикле уехaл в лес, однако за двое суток так и не вышел на связь с близкими.

Знaкомые Мурaховского пытались найти его сaмостоятельно, но после неудачи решили обрaтиться в полицию.

К поискам пропавшего подключились сотрудники Росгвaрдии и охотоинспекторы. Также к ним присоединятся сотрудники МЧС и волонтеры.