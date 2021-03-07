В Москве пропал без вести художник Сергей Аверьянов – источник

09:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве без вести пропал художник Сергей Аверьянов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Жена 60-летнего Сергея Аверьянова сообщила, днем 6 марта он вышел из дома и не вернулся", – заявил собеседник информагентства.
Также в правоохранительных органах уточнили, что мобильный телефон художника недоступен, мужчина не выходил на связь с родственниками.
Как рассказала жена пропавшего, накануне в семье произошел конфликт из-за того, что Аверьянов злоупотребляет спиртным. Из дома художник ушел в синих шапке и шарфе, черном пуховике, сером свитере, футболке цвета хаки, серо-черны джинсах и черных кроссовках.
Сергей Аверьянов известен как мастер по созданию мозаичных произведений из натурального камня, смальты и плитки. Работы художника хранятся в музеях и частных коллекциях таких стран, как Россия, США, Норвегия и Япония.
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