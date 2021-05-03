На Эльбрусе нашли тела двух человек, пропавших в апреле при восхождении

Фото: Эльбрусский ВПСО МЧС России

Тела двух человек, которые потерялись при восхождении на Эльбрус, нашли спасатели. Об этом сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Найдены тела потерявшихся на Эльбрусе несколько дней назад девушки и ее гида. Они были на северной стороне горы ниже Скал Ленца", – приводит ТАСС слова собеседника.

По его словам, также была обнаружена палатка, в которой альпинисты планировали скрыться от непогоды.

Последний раз группа выходила на связь 17 апреля. 21 апреля она должна была выйти на поляну Азау. О пропаже спасателям заявил отец женщины, которая пыталась совершить восхождение на гору вместе с гидом.

