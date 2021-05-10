Поиски омского министра здравоохранения возобновлены

06:40
Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
Возобновились поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.
До этого операцию по поискам министра приостанавливали на ночь.
"Поиски возобновились", – заявили в ведомстве.
В поисковой операции участвуют порядка 100 человек. В ближайшие сутки группировка может быть увеличена. Планируется, что к поискам присоединятся волонтеры.
Уточняется, что поиски осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками. В операции применяется техника повышенной проходимости. Кроме того, задействованы вертолет и беспилотники.
Мураховский пропал после того, как 7 мая отправился на охоту. 49-летний чиновник на квaдроцикле уехaл в лес, однако за двое суток так и не вышел на связь с близкими.
Знaкомые Мурaховского пытались найти его сaмостоятельно, но после неудачи решили обратиться в полицию.
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