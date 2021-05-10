Поиски омского министра здравоохранения возобновлены

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

Возобновились поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

До этого операцию по поискам министра приостанавливали на ночь.

"Поиски возобновились", – заявили в ведомстве.

В поисковой операции участвуют порядка 100 человек. В ближайшие сутки группировка может быть увеличена. Планируется, что к поискам присоединятся волонтеры.

Уточняется, что поиски осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками. В операции применяется техника повышенной проходимости. Кроме того, задействованы вертолет и беспилотники.

Мураховский пропал после того, как 7 мая отправился на охоту. 49-летний чиновник на квaдроцикле уехaл в лес, однако за двое суток так и не вышел на связь с близкими.

Знaкомые Мурaховского пытались найти его сaмостоятельно, но после неудачи решили обратиться в полицию.