Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым

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Пропавшего главу минздрава Омской области Александра Мураховского нашли живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что министр здравоохранения сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово, где пропал. На данный момент он проходит обследование в больнице Большеуковского района, уточнили в администрации региона.

Мураховский пропал после того, как 7 мая отправился на охоту. 49-летний чиновник на квaдроцикле уехaл в лес, однако за двое суток так и не вышел на связь с близкими.

Знaкомые Мурaховского пытались найти его сaмостоятельно, но после неудачи решили обратиться в полицию.