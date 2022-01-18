Отца и 7-летнего сына, уехавших на снегоходе, ищут в Мурманской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спасатели в Мурманской области ищут мужчину и его семилетнего сына, которые утром 17 января поехали на снегоходе на озеро Заяц и перестали выходить на связь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Отмечается, что мужчина 1975 года рождения и его маленький сын отправились к озеру из поселка Никель. По словам близких, они должны были вернуться с наступлением темноты, однако не выходят на связь.

"На место оперативно выехали спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра в составе четырех человек и четырех единиц техники. В поисковых работах также принимали участие волонтеры в составе шести человек и трех единиц техники", – говорится в материале.

В МЧС уточнили, что в 03:40 вторника, 18 января, к поискам присоединилась вторая группа спасателей из трех человек и двух единиц техники. Поиски мужчины и мальчика продолжаются.

Вечером 17 января в Мурманской области наблюдалась штормовая погода с обильным снегопадом и сильным ветром. В регионе были закрыты многие магистрали и аэропорт.

Ранее сообщалось, что в Севастополе восьмилетняя девочка ушла из дома в школу и пропала. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время девочку нашли. К поискам ребенка были подключены сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".