СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета на Алтае

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным МЧС России, легкомоторный самолет выполнял экскурсионный полет.

"Сегодня в 06:10 по местному времени поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета, совершавшего экскурсионный полет в районе аэропорта близ села Старобелокуриха", – сообщили в МЧС, добавив, что в момент происшествия в самолете были два человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В ноябре прошлого года над Иркутской областью с радаров пропал самолет Ан-12, выполнявший рейс Якутск – Иркутск.