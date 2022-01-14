СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета на Алтае

09:06
Фото: 22.mchs.gov.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
По данным МЧС России, легкомоторный самолет выполнял экскурсионный полет.
"Сегодня в 06:10 по местному времени поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета, совершавшего экскурсионный полет в районе аэропорта близ села Старобелокуриха", – сообщили в МЧС, добавив, что в момент происшествия в самолете были два человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
В ноябре прошлого года над Иркутской областью с радаров пропал самолет Ан-12, выполнявший рейс Якутск – Иркутск.
На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета
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