Самолет Ан-12 пропал с радаров над Иркутской областью

15:09
Самолет АН-12 пропал с радаров на территории Иркутской области
Над Иркутской областью с радаров пропал самолет Ан-12, выполнявший рейс Якутск – Иркутск. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Предположительно, на борту, принадлежащему белорусской авиакомпании "Гродно", находятся восемь человек.
"В 14:45 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от города Иркутска (в районе населенного пункта Пивовариха) пропал с радаров грузовой самолет Ан-12, <...> на место выехали пожарно-спасательные подразделения", – говорится в сообщении.
Ранее на территории авиаклуба "Аэроклассика" городского округа Руза в Подмосковье упал легкомоторный самолет "Аэропракт A-22". Двое находившихся на борту членов экипажа погибли.
Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").
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