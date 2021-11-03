Самолет Ан-12 пропал с радаров над Иркутской областью

Самолет АН-12 пропал с радаров на территории Иркутской области

Над Иркутской областью с радаров пропал самолет Ан-12, выполнявший рейс Якутск – Иркутск. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Предположительно, на борту, принадлежащему белорусской авиакомпании "Гродно", находятся восемь человек.

"В 14:45 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от города Иркутска (в районе населенного пункта Пивовариха) пропал с радаров грузовой самолет Ан-12, <...> на место выехали пожарно-спасательные подразделения", – говорится в сообщении.

Ранее на территории авиаклуба "Аэроклассика" городского округа Руза в Подмосковье упал легкомоторный самолет "Аэропракт A-22". Двое находившихся на борту членов экипажа погибли.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

