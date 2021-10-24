СК возбудил дело о нарушении правил безопасности по факту крушения самолета в Подмосковье

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В СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Подмосковья, сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По факту крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", – сообщила Марковская.

Сообщение о происшествии поступило около 15:02 воскресенья, 24 октября. Самолет упал в районе городского округа Руза, деревни Ватулино.

После прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории аэроклуба "Аэроклассика" произошло падение высокоплана "Аэропракт A-22". Позже случилось возгорание на площади 5 квадратных метрах.

В МЧС подтвердили, что двое находившихся на борту погибли.