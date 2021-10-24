Фото: МЧС России

Легкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Рузы, два человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Упал высокоплан Аэропракт A-22", – сказал он.

В МЧС уточнили, что по прибытии к месту происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории аэроклуба "Аэроклассика" произошло падение высокоплана "Аэропракт A-22". Позже случилось возгорание на площади 5 квадратных метра.

В ведомстве также подтвердили, что двое находившихся на борту погибли.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет L-410 разбился в Татарстане. В результате происшествия погибли 16 человек. Еще шестеро пострадали.