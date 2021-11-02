Wizz Air возвращает рейс Будапешт – Москва в аэропорт вылета после посадки в Киеве

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Авиакомпания Wizz Air приняла решение вернуть рейс Будапешт – Москва в аэропорт вылета после вынужденной посадки в Киеве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу венгерского лоукостера.

Известно, что рейс W6 2489 совершил незапланированную посадку в аэропорту Борисполь из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия.

"Авиакомпания планировала вылет пассажиров в Москву, как только погода улучшится, однако по непредвиденным оперативным причинам пассажиров пришлось отправить обратно в Будапешт", – сообщили в авиакомпании.

Иных подробностей случившегося не приводится.

Ранее плотный туман накрыл Москву. Из-за необычного природного явления утром 2 ноября в столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов.

По данным на вечер вторника, корректировки расписания коснулись 120 вылетов самолетов.

Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там поменяли время вылета для 62 лайнеров. При этом 6 вылетов были отменены.