120 авиарейсов задержаны и отменены в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
В Москве фиксируются отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
По актуальным данным, всего корректировки расписания коснулись 120 вылетов самолетов.
Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там поменяли время вылета для 62 лайнеров. При этом 6 вылетов были отменены.
Во Внуково известно о задержке 21 рейса. В то же время 13 самолетов там не взлетят вовсе.
В свою очередь, в Шереметьево задержали 7 рейсов и 11 отменили.
Ранее плотный туман накрыл Москву. Из-за необычного природного явления утром 2 ноября в столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов.
Позднее в пресс-службе Росавиации сообщили, что столичные аэропорты работают в штатном режиме с учетом установившихся погодных условий.
Более 200 авиарейсов отменено и задержано из-за тумана в Москве
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