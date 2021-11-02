120 авиарейсов задержаны и отменены в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В Москве фиксируются отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, всего корректировки расписания коснулись 120 вылетов самолетов.

Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там поменяли время вылета для 62 лайнеров. При этом 6 вылетов были отменены.

Во Внуково известно о задержке 21 рейса. В то же время 13 самолетов там не взлетят вовсе.

В свою очередь, в Шереметьево задержали 7 рейсов и 11 отменили.

Ранее плотный туман накрыл Москву. Из-за необычного природного явления утром 2 ноября в столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов.

Позднее в пресс-службе Росавиации сообщили, что столичные аэропорты работают в штатном режиме с учетом установившихся погодных условий.