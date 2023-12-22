Возможность бесплатно отправить новогоднюю открытку появилась на станциях метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Возможность бесплатно отправить новогоднюю открытку или письмо Деду Морозу появилась на 24 станциях метро Москвы. Как отметили в телеграм-канале столичного Дептранса, отправить послание можно до 8 января 2024 года.

Специальные ящики появились на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах столичного метро:

"Черкизовская"; "Маяковская" (магазин); "Площадь революции" и "Славянский бульвар"; "Александровский сад" и "Выставочная"; "Киевская", "Курская", "Павелецкая", "Парк культуры" и "Октябрьская"; "Баррикадная", "Китай-город" и "Пушкинская"; "Дмитровская", "Менделеевская", "Савеловская"; "Сретенский бульвар", "Трубная" (магазин) и "Чкаловская"; "Хорошевская" и "ЦСКА"; "Нижегородская"; "Воробьевы горы" (эскалаторная галерея).

Жители и гости столицы также могут посетить автовокзал "Центральный" и получить новогоднюю открытку. Отправить послание, помимо одной из 24 станций, можно и в терминалах "Аэроэкспресса" на Белорусском и Павелецком вокзалах. Бланк для письма и открытку можно получить на стойке информации, уточнили в Дептрансе."Теперь отправить поздравление на тематической открытке своим близким в любой регион России или написать Деду Морозу можно прямо из метро", – уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее он отмечал, что столичные власти всегда стараются подготовить сюрпризы для пассажиров к Новому году. 21 декабря, в четверг, на некоторых станциях метро появились новогодние почтовые ящики, при помощи которых можно отправить письмо Деду Морозу. Как рассказал Ликсутов, главное – заполнить обратный адрес с индексом.

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