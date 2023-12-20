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20 декабря, 07:45

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В усадьбе Покровское-Стрешнево отреставрируют четыре камина

В усадьбе Покровское-Стрешнево отреставрируют четыре камина

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В усадьбе Покровское-Стрешнево отреставрируют четыре камина, которые находятся в Голубой гостиной и Белом зале. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Усадьба Покровское-Стрешнево – это уникальный памятник истории XVIII–XIX веков. До начала работ камины были наполовину разрушены. Специалистам предстоит восстановить утраченные элементы декора, используя старинные технологии и архивные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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