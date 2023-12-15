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15 декабря, 09:15

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"Мой район. Обратная связь": реставрация монумента "Покорителям космоса" на ВДНХ

"Мой район. Обратная связь": реставрация монумента "Покорителям космоса" на ВДНХ

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На ВДНХ завершилась реставрация монумента "Покорителям космоса" с памятником Константину Циолковскому. Это объект культурного наследия федерального значения и одна из главных достопримечательностей города.

Монумент установили в 1964 году в честь космических достижений СССР. Реставрация началась в 2022 году. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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