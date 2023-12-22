Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома на Смирновской улице прошел в Москве

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома на Смирновской улице прошел в Москве

"Мой район. Обратная связь": деформационные швы заменили на Русаковской эстакаде

"Мой район. Обратная связь": дом на улице Молостовых отремонтировали в столице

"Мой район. Обратная связь": дом на Сеславинской улице отремонтировали в Москве

Сергей Собянин поздравил московских энергетиков с профессиональным праздником

Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги

Взрослые стационары в столице перейдут на новый стандарт экстренной помощи

Риелторы рассказали, в каких районах москвичи чаще всего покупали квартиры в новостройках

Путин и Собянин открыли новый участок скоростной автотрассы М-12 "Восток"

Фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима" откроется в столице в пятницу

На юго-востоке Москвы прошло обновление жилого дома. Здание находится на Смирновской улице. Дом был возведен в 1958 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад, крышу и стояки холодного водоснабжения. На крыше специалисты частично обновили стропильную систему, утеплили чердачные помещения и заменили кровлю. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика