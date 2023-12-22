22 декабря, 17:55Город
"Мой район. Обратная связь": ремонт дома на Смирновской улице прошел в Москве
На юго-востоке Москвы прошло обновление жилого дома. Здание находится на Смирновской улице. Дом был возведен в 1958 году по типовому проекту.
Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад, крышу и стояки холодного водоснабжения. На крыше специалисты частично обновили стропильную систему, утеплили чердачные помещения и заменили кровлю. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь