"Мой район. Обратная связь": дом на Сеславинской улице отремонтировали в Москве

На западе Москвы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится на Сеславинской улице. Его построили в 1964 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад здания. Они также привели в порядок балконы – установили новые экраны и отливы, восстановили плиты. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".