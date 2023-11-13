"Мой район. Обратная связь": швы гранитной облицовки обновили на 11 набережных Москвы

На Устьинской набережной обновили швы гранитной облицовки. Такие работы проводят раз в пять лет, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения. Со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению.

Ремонт начинается с пескоструйной очистки камня, затем швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором. Всего такие работы провели на 11 столичных набережных. В общей сложности в городе отремонтировали более 190 тысяч погонных метров покрытий. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".