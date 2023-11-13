Пользователи "Электронного дома" получили 8,5 млн баллов за передачу данных счетчиков

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Пользователи сервиса "Электронный дом" свыше 590 тысяч раз передали показания счетчиков через платформу, за что получили более 8,5 миллиона баллов.

Функция копить баллы стала доступна с 1 сентября 2021 года. Для этого в разделе "Мои адреса" следует добавить код плательщика, номера лицевого счета и приборов учета воды и электроэнергии. Баллы начисляются за каждую квартиру, указанную в профиле пользователя. Можно получить по 10 или 20 за один счетчик.

"Передавать показания счетчиков воды можно с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего, а электроэнергии – с 15-го по 26-е число каждого месяца. Баллы в "Электронном доме" начисляются и за другие действия", – говорится в сообщении.

Их можно обменять на услуги и товары на сайте "Миллион призов", а также перевести в благотворительные фонды. Отмечается, что к сервису подключены жители 99% многоквартирных домов Москвы. Задействовать возможности "Электронного дома" можно в мобильном приложении и на сайте. Чтобы зарегестрироваться, следует написать логин и пароль от учетной записи на портале мэра и правительства Москвы.

Как ранее уточнял руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, с помощью платформы жители столицы могут решать домовые вопросы. При помощи сервиса горожане могут обращаться по вопросам неполадок в квартире. По его словам, число выполненных заявок достигло 46% в этом году.

В Москве 99% жилых домов подключили к "Электронному дому"