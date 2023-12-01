"Мой район. Обратная связь": на Устьинской набережной обновили швы гранитной облицовки

В Таганском районе, на Устьинской набережной, обновили швы гранитной облицовки. Такие работы проводят раз в пять лет, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения.

Со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению. Ремонт начинается с пескоструйной очистки камня, затем швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором.

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