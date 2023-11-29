Депутат МГД: проект "Мой спортивный район" повысит популярность зимних видов спорта

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Проект "Мой спортивный район", который начнется в Москве 1 декабря, повысит популярность зимних видов спорта. Об этом заявила депутат Мосгордумы, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева, сообщает Агентство "Москва".

С ее слов, в проект каждый год добавляются новые активности и участники. Зимние виды спорта популярны в столице, многие семьи занимаются зимними выездами и лыжными походами выходного дня, также востребованными остаются дворовые детские, подростковые хоккейные турниры, которые привлекают как участников, так и болельщиков, сказала она. Депутат отметила, что зимних планов может быть больше, поэтому проект помогает показывать это москвичам и вовлекать их в активности.

Киселева напомнила, что в рамках зимнего сезона проекта тренеры будут обучать горожан катанию на коньках, также пройдут занятия по зимнему фитнесу на свежем воздухе. Записаться на активности можно на сайте "Мой спортивный район", уточнила парламентарий.

Ранее Сергей Собянин также рассказал об этом проекте. Он упомянул, что для зимних занятий горожан откроют 60 городских катков, тренировки по фитнесу и лыжным гонкам будут проводиться на 20 спортплощадках.

Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом