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27 декабря, 07:45

Общество

Специалисты Мосархива оцифровали 11 млн документов для сервиса "Моя семья" с 2020 года

Специалисты Мосархива оцифровали 11 млн документов для сервиса "Моя семья" с 2020 года

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С 2020 года специалисты Мосархива оцифровали миллионы метрических документов и загрузили их на сервис "Моя семья". Эта онлайн-платформа помогает москвичам отыскать своих предков.

За три года специалисты разместили в онлайн-сервисе почти 11 миллионов страниц генеалогических документов: метрических книг, исповедных ведомостей и брачных обысков. В среднем ежедневно один специалист архива сканирует от 100 до 400 листов метрических книг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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