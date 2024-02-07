Три зенитных фонаря воссоздали в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах воссоздали три зенитных фонаря во время реставрации корпусов. В ходе работ специалисты задействовали архивные материалы и первоначальные чертежи с целью возращения световым куполам исторических размеров, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта, в процессе эксплуатации здания остекление зенитных фонарей было утрачено. Световые купола, находящиеся в зимнем саду до начала мероприятий, имели искаженную форму и расстекловку. Вместо стекла там было пластиковое заполнение, уточнили в ведомстве.

"Такой вид они приобрели в ходе ремонта в 1980-х годах. Но, по задумке авторов, они должны наполнять пространство естественным светом, поэтому в процессе работ их полностью заменили", – говорится в сообщении.

Первоначально архитекторы задумывали, что фонари диаметром восемь метров должны были создавать в зимнем саду главного корпуса Московского дворца пионеров эффект открытого неба.

Все купола фонарей были созданы в виде треугольников, встроенных в сферу. Подобная конструкция обладала хорошей жесткостью, а само остекление куполов первоначально было выполнено из органического стекла, отметили в материале.

Проект воссоздания фонарей специалисты представили, взяв за основу архивные документы. После этого на заводе создали новые световые купола. Каркас собрали из алюминиевого профиля для наружных конструкций, а стекла треугольной формы – из закаленного материала. Отмечается, что он пропускает больше света и лучше обеспечивает растения ультрафиолетом. Над монтажом каждого купола работали 20 архитекторов.

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