"Мой район. Новости": флагманский центр ГКБ им. Вересаева работает уже год

Год назад в столице открылся флагманский центр городской клинической больницы имени Вересаева – первое подобное медицинское медучреждение в Москве. Центр работает по новому стандарту оказания экстренной помощи. В основе – современные алгоритмы, скорость, профессионализм и забота о каждом пациенте. Также центр оснащен передовым медицинским оборудованием.

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