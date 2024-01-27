27 января, 16:45Город
"Мой район. Новости": флагманский центр ГКБ им. Вересаева работает уже год
Год назад в столице открылся флагманский центр городской клинической больницы имени Вересаева – первое подобное медицинское медучреждение в Москве. Центр работает по новому стандарту оказания экстренной помощи. В основе – современные алгоритмы, скорость, профессионализм и забота о каждом пациенте. Также центр оснащен передовым медицинским оборудованием.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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