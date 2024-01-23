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Новости

23 января, 12:00

Город

Почти 2 млн кв м жилья построят по программе реновации в рамках реализации проектов КРТ

Почти 2 млн кв м жилья построят по программе реновации в рамках реализации проектов КРТ

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В Москве построят почти два миллиона квадратных метров жилья. Их создадут по программе реновации в рамках проектов комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В 2023 году утвердили 22 проекта. Построят не только жилые дома, но и всю необходимую инфраструктуру – школы, детские сады, офисные центры, спорткомплексы и производственные объекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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