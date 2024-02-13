Новые флагманские центры на базе больниц имени Буянова и Пирогова откроются в 2024 году

На базе больниц имени Буянова и Пирогова уже в 2024 году заработают новые флагманские центры. Кроме того, по новому стандарту в Москве начнут работать 20 крупнейших многопрофильных взрослых больниц.

Пока таких медучреждений в столице только четыре. Среди них – городская клиническая больница № 15, ГКБ имени Вересаева, научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского и Боткинская больница.

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