Интервал движения поездов увеличен на МЦД-1 от Одинцова в сторону Лобни

Фото: телеграм-канал "Что там, Москва?"

Поезда МЦД-1 от Одинцова в сторону Лобни следуют с увеличенным интервалом, передает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов Белорусского направления в сторону Москвы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД также подчеркнули, что в данный момент принимаются все необходимые меры для стабилизации графика движения электричек.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) временно изменится с 2 до 14 декабря. Это связано с ремонтными работами по переустройству путевого развития станции Зеленоград-Крюково по проекту развития третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3).

Пригородные поезда на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково проследуют по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены. Также часть электричек на участке Москва – Клин – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь будет отменена на всем маршруте, а некоторые проследуют с отменой остановок.