"Москва. Инструкция по применению": как работает новый сервис "Мосбилет"

Купить билет в музей или театр без комиссии теперь можно с помощью специального сервиса. Согласно новым правилам, для покупки нужно подтвердить личность, предоставив документы.

Как это работает? Что делать, если необходимо приобрести билет в подарок?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.