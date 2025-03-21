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21 марта, 23:45

Культура

"Москва. Инструкция по применению": как работает новый сервис "Мосбилет"

"Москва. Инструкция по применению": как работает новый сервис "Мосбилет"

Москва 24 решила узнать у горожан, с кем они предпочитают ходить в театр

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 марта

Сотни поклонников простились с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым

"Интервью": Денис Азаров – о своих творческих перспективах в кино

Выставка "Весна Победы" открылась в Москве

Известные люди посетили церемонию прощания с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым

"Сити": подборка трибьют-концертов в Москве

Прощание с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым завершилось в Москве

Москвичи и известные люди пришли проститься с Бедросом Киркоровым

Купить билет в музей или театр без комиссии теперь можно с помощью специального сервиса. Согласно новым правилам, для покупки нужно подтвердить личность, предоставив документы.

Как это работает? Что делать, если необходимо приобрести билет в подарок?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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