21 марта, 23:45Культура
"Москва. Инструкция по применению": как работает новый сервис "Мосбилет"
Купить билет в музей или театр без комиссии теперь можно с помощью специального сервиса. Согласно новым правилам, для покупки нужно подтвердить личность, предоставив документы.
Как это работает? Что делать, если необходимо приобрести билет в подарок?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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