Суд в столице арестовал женщину за продажу новорожденного ребенка

Фото: СК РФ

Лефортовский районный суд арестовал на два месяца 26-летнюю женщину по делу о продаже новорожденного сына. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, Фадеева разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного сына. В переписке с предполагаемыми родителями она запросила 100 тысяч рублей.

После этого женщина прилетела в Москву, передала ребенка покупательнице, получила деньги и написала расписку. Сделка проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время жизнь ребенка вне опасности, он находится в специализированном медучреждении.

