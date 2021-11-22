В столице возбудили дело после попытки женщины продать сына

18:36
Фото: depositphotos/irinabal18
В столице 26-летняя женщина пыталась продать новорожденного сына. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу.
"Подозреваемая из корыстных побуждений разместила в Сети объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина указала требование о передаче ей денежных средств в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Известно, что после получения денег женщина передала ребенка покупательнице и написала расписку.
Пресечь преступление удалось благодаря совместной работе столичных следователей и сотрудников уголовного розыска. Оперативники контролировали сделку.
Ребенка поместили в специализированное медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения фигурантке.
Ранее Тимирязевский районный суд Москвы приговорил к пяти годами лишения свободы женщину, которая пыталась продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство.
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