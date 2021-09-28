В Москве осудили женщину за продажу малолетней дочери в сексуальное рабство

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил к пяти годами лишения свободы женщину, которая пыталась продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство. Об этом сообщили в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

"Карпикова Татьяна Анатольевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "з" части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса России. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – отметили в пресс-службе Тимирязевского суда.

Подсудимой предъявили обвинение в продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Женщина приехала в Москву из Тюмени. Для продажи ребенка она разместила соответствующее объявление в интернете. После того как женщина взяла 1 миллион рублей, ее задержали оперативники. Оказалось, что сделка проходила в рамках оперативных мероприятий.