В Москве осудили женщину за продажу малолетней дочери в сексуальное рабство

17:42
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Тимирязевский районный суд Москвы приговорил к пяти годами лишения свободы женщину, которая пыталась продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство. Об этом сообщили в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".
"Карпикова Татьяна Анатольевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "з" части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса России. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – отметили в пресс-службе Тимирязевского суда.
Подсудимой предъявили обвинение в продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.
Женщина приехала в Москву из Тюмени. Для продажи ребенка она разместила соответствующее объявление в интернете. После того как женщина взяла 1 миллион рублей, ее задержали оперативники. Оказалось, что сделка проходила в рамках оперативных мероприятий.
В Москве женщина пыталась продать новорожденную дочь для покупки сапог
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