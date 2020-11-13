Суд арестовал обвиняемую в продаже новорожденного сына в Москве

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Тушинский районный суд столицы арестовал женщину, обвиняемую в продаже своего ребенка. Под стражей она будет находиться до 12 января, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, 24-летняя обвиняемая разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. За ребенка она попросила 500 тысяч рублей.

В четверг, 12 ноября, в ресторане на северо-западе Москвы после получения денег и передачи ребенка покупательнице женщина была задержана.

Ей предъявлено обвинение по статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в специализированном детском учреждении под присмотром врачей.

На допросе женщина заявила, что решила продать ребенка из-за сложной жизненной и материальной ситуации.