В Москве женщина попыталась продать своего ребенка за 500 тыс рублей

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Фото: depositphotos/LUNNO
В Москве женщина попыталась продать своего ребенка за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"В отношении 24-летней женщины возбуждено дело по части 2-й статьи 127.1 УК РФ ("Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии")", – рассказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, подозреваемая разместила в Сети объявление о продаже сына. Во время переговоров с потенциальными покупателями она установила цену на уровне 500 тысяч рублей.
Передача денег и ребенка состоялась в ресторане на северо-западе Москвы. Женщина написала расписку о передаче младенца, после чего ее задержали представители правоохранительных органов.
В конце октября похожая история произошла в Красноярске. Женщина продала своего ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей. Сделку она заключила еще во время беременности, а после родов передала младенца в такси.
Стало известно о сроке, который грозит женщине, пытавшейся продать дочь
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