В Подмосковье возбудили два уголовных дела о передаче детей на воспитание посторонним

21:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет по Московской области возбудил два уголовных дела по фактам совершения незаконных сделок в отношении детей в Подмосковье.
По версии следствия, первый рассматриваемый случай произошел в апреле 2020 года. Жительница соседнего государства родила в Долгопрудненской центральной городской больнице ребенка, которого передала знакомой на воспитание. В сентябре женщина покинула Россию.
Другой случай произошел в октябре нынешнего года. Два гражданина иностранного государства передали на воспитание своего двухмесячного ребенка. Это произошло в Одинцове. С родителями уже работают следователи.
Обстоятельства преступлений уточняются, проводятся следственные действия.
Правоохранительные органы столицы ранее задержали 25-летнюю девушку, которую обвиняют в продаже новорожденной дочери через Сеть. Мать разместила объявление и нашла новых родителей для ребенка. За это ей пообещали 300 тысяч рублей.
Эксперт рассказал о ситуации с продажей младенцев в Москве
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