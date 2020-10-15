В Подмосковье возбудили два уголовных дела о передаче детей на воспитание посторонним

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет по Московской области возбудил два уголовных дела по фактам совершения незаконных сделок в отношении детей в Подмосковье.

По версии следствия, первый рассматриваемый случай произошел в апреле 2020 года. Жительница соседнего государства родила в Долгопрудненской центральной городской больнице ребенка, которого передала знакомой на воспитание. В сентябре женщина покинула Россию.

Другой случай произошел в октябре нынешнего года. Два гражданина иностранного государства передали на воспитание своего двухмесячного ребенка. Это произошло в Одинцове. С родителями уже работают следователи.

Обстоятельства преступлений уточняются, проводятся следственные действия.

Правоохранительные органы столицы ранее задержали 25-летнюю девушку, которую обвиняют в продаже новорожденной дочери через Сеть. Мать разместила объявление и нашла новых родителей для ребенка. За это ей пообещали 300 тысяч рублей.

