Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль дело о попытке продажи новорожденного

Фото: depositphotos/TakeArt

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль дело о попытке продажи новорожденного. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам омбудсмена, есть цивилизованные способы отказаться от ребенка, когда это продиктовано критическими обстоятельствами. В этом случае, отметила Ярославская, ребенок остается в безопасности.

"Но если это жажда наживы, то это уголовное преступление. И, конечно, должны в таком случае разбираться правоохранительные органы. Мы будем следить за тем, как будет развиваться это дело, выяснять обстоятельства случившегося и держать на контроле", – подчеркнула уполномоченный.

Ранее сообщалось, что 26-летняя женщина пыталась продать новорожденного сына. Подозреваемая разместила в Сети объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина указала требование о передаче ей денежных средств в размере 100 тысяч рублей.

Ребенка поместили в специализированное медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения фигурантке.

