Человеческие останки обнаружили в лесу Балашихи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Человеческие останки обнаружили в лесу в Балашихе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Разрозненные скелетированные останки обнаружили в районе улицы Магистральной. На месте происшествия также нашли черную зимнюю куртку и фрагмент брючного ремня.

Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. Останки направили на экспертизу для установления личности и причины смерти.

Ранее суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве пожилых родителей в квартире в Балашихе. Супругов пенсионного возраста обнаружили в Балашихе с колото-резаными ранами в области груди 5 августа. В ходе допроса обвиняемый сообщил следователю, что причиной убийства стали накопившиеся между ним и родителями разногласия.

