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Что известно об убийстве порноактрисы в Санкт-Петербурге

"Мог руку поднять": что известно об убийстве порноактрисы в Санкт-Петербурге
происшествиякриминалрегионы

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве 26-летней девушки. Ею оказалась порноактриса Анастасия Хамловская, известная под фамилией Гришман. В преступлении подозревают ее знакомого, которого уже задержали. Подробнее – в материале Москвы 24.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сама просила?

Убитую 26-летнюю девушку нашли 10 августа в квартире одного из домов по Южному шоссе. Ее тело было изрезано – эксперты насчитали шесть ударов ножом. По предварительным данным, Анастасию Хамловскую убили в спальне, после чего перетащили тело в ванную.

Полицейские уже задержали подозреваемого: им оказался 24-летний уроженец Омской области, который был знакомым порноактрисы. По неподтвержденной информации, его удалось отследить с помощью геолокации на телефоне.

"На предварительном допросе он признал вину. Сначала заявил, что она сошла с ума. После этого он добавил, что она сама попросила его убить ее. Тем не менее он еще путается в показаниях", – рассказал источник "КП-Петербург" в правоохранительных органах.

На молодого человека в том числе указали его социальные сети: в одной из них появилось сообщение, которое якобы написала подруга подозреваемого. В нем сказано, что он убил Хамловскую, потому что та сама об этом просила.

Это была не ссора, не шиза, это случилось, потому что Настя так хотела. А он согласился. Да, я сама в это трудно верю, но у нее была трудная ужасная жизнь, она сама не могла ее закончить.
подруга подозреваемого в убийстве порноактрисы Анастасии Хамловской

"Многие ее близкие люди уходили, когда узнавали, что она просит их сделать. А он спустя три попытки сделал", – сказано в сообщении, скриншот которого распространился по Сети.

Сама Хамловская вела свои блоги на платформе OnlyFans (сайт с возможностью платной подписки на контент, в том числе 18+) и в социальной сети TikTok, где на нее были подписаны почти 290 тысяч человек. Также известно, что девушка зарабатывала на жизнь, работая тату-мастером.

Раньше бил?

Фото: tiktok.com/@g.rshmn

По информации СМИ, убить Хамловскую могли задолго до того, как ее тело было найдено: оно пролежало в квартире примерно неделю, сообщает Life.ru. При этом кто-то продолжал активно вести социальные сети порноактрисы. Там объявлялись сборы денег и розыгрыши.

В соцсетях есть немало совместных фотографий Хамловской и подозреваемого в убийстве, который был ее бойфрендом. Их общие знакомые рассказали журналистам, что до встречи со своим ухажером она строила отношения с сомнительными личностями. "Она была очень хорошим человеком, но выбирала почему-то постоянно каких-то солевых (наркоманов. – Прим. ред.) ублюдков. Сама при этом не употребляла. Даже алкоголь не пила, ей не нравилось. Меня это при знакомстве с ней сильно удивило", – поделился один из друзей убитой.

У подозреваемого также неоднозначная репутация: его бывшая девушка сообщила изданию 78.ru, что молодой человек до этого уже "распускал руки".

Ну да, он такой… Когда он не в духе, может руку поднять, еще что-то.
Маргарита
бывшая девушка подозреваемого

По данным СМИ, у молодого человека раньше уже были проблемы с законом. В 2014 году его судили за кражу, спустя три года – за уклонение от службы в армии.

"У нее своя жизнь"

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В свою очередь, отчим порноактрисы Андрей Попцов признался, что давно не интересуется жизнью своей падчерицы. Хамловскую он не видел уже несколько лет. "С ее матерью Еленой мы не живем вместе с 2009 года, просто времени на развод не хватает то у нее, то у меня. Я не интересовался личной жизнью Анастасии, у нее своя жизнь", – сказал он.

Сама пара несколько месяцев назад принимала участие в одном из телевизионных шоу. Тогда молодой человек признался, что подарил возлюбленной две машины.

Он мне помогает зарабатывать.
Анастасия Хамловская

В студии были и родители Хамловской. На съемках ее мать Елена Попцова предположила, что в порноиндустрию ее привел именно молодой человек, причем новое занятие дочери она сначала восприняла как шутку. Кроме того, родители актрисы пытались убедить ее на связываться со своим возлюбленным.

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