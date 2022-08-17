Экс-совладелец Soho Rooms Дэн Рапопорт умер в возрасте 52 лет

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Бывший совладелец московского клуба Soho Rooms, бизнесмен Дэн Рапопорт умер на 53-м году жизни в Вашингтоне, сообщила изданию РБК его жена Алена Рапопорт.

"К нашему огромному сожалению, мужа и отца нашей доченьки больше нет", – сказала она, не уточнив причины смерти.

По словам вдовы, у него были назначены встречи и планы. Она отметила, что Рапопорт эвакуировал ее и дочь из Киева.

"Далее мы должны были встретиться в США", – добавила женщина.

