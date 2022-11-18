Уголовное дело возбудили после убийства женщины на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело возбудили после убийства женщины на юго-западе столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ по Москве.

Тело женщины было найдено около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. На нем были выявлены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран.

В настоящее время на место ЧП прибыли следователи-криминалисты столичного СК. Они в том числе изучают записи с видеокамер.

"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к его совершению", – уточнили в СК.

Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в четверг, 17 ноября, девушка позвонила в полицию и сообщила, что кто-то ее преследует.

Ранее в мусорном баке на юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Рядом с местом происшествия также был задержан подозреваемый 1999 года рождения. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

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