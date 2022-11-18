Убитая на Севастопольском проспекте девушка жаловалась на преследование

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Девушка, найденная убитой на Севастопольском проспекте, за день до случившегося жаловалась в полицию на знакомого, который следил за ней и даже душил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вчера вечером в ОВД поступил сигнал от этой девушки, что ее преследует знакомый, душил ее, она боялась выходить с работы", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в момент обращения девушка находилась на улице Булатниковской.

По данным еще одного источника агентства, там убитая работала в продуктовом магазине.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители изучают записи с камер наблюдения, а также проверяют круг общения убитой.

Тело девушки было найдено около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. На нем были выявлены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран. На место прибыли следователи-криминалисты столичного СК для установления всех обстоятельств произошедшего.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

12 ноября в мусорном баке на юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Около места происшествия также был задержан подозреваемый 1999 года рождения.

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