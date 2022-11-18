Названа возможная причина убийства девушки на Севастопольском проспекте

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Возможной причиной убийства 29-летней девушки на Севастопольском проспекте в столице могла стать ревность, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что на причастность к совершению преступления проверяется мужчина, с которым у убитой ранее были отношения.

"Предварительно установлено, что он ранее применял к ней силу, угрожал расправой. Ревность и решение разорвать отношения могли стать причиной убийства", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

В свою очередь, подруга погибшей рассказала, что молодой человек, который был в влюблен в убитую, вел себя неадекватно и постоянно проявлял к ней интерес. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам подруги убитой, девушка называла его Шуриком, ему около 23 лет.

"Они расстались, где-то полгода встречались. Если это вообще можно назвать отношениями", – рассказала девушка, добавив, что их знакомство произошло на работе.

Ранее стало известно, что погибшая за день до случившегося жаловалась в полицию на знакомого, который следил за ней и даже душил. Уточнялось, что в момент обращения девушка находилась на улице Булатниковской.

Девушку обнаружили убитой около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. На теле были выявлены колото-резаные раны. На место прибыли следователи-криминалисты столичного СК для установления всех обстоятельств произошедшего.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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