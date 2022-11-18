Полицейские задержали пособника подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В столичном регионе полицейские задержали мужчину, который помог скрыться подозреваемому в убийстве женщины на Севастопольском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника начальника столичного главка СК Юлию Иванову.

"Задержан знакомый подозреваемого, который, предположительно, помогал фигуранту после совершения преступления скрыться и покинуть Московский регион", – заявила она.

По словам Ивановой, в ближайшее время правоохранители проведут их допрос.

Тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами обнаружили утром 18 ноября возле дома на Севастопольском проспекте. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Погибшая работала в продовольственном магазине. Отмечалось, что ранее девушка позвонила в полицию и заявила, что ее преследует знакомый. Также она сообщила, что мужчина пытался ее задушить.

В Тамбовской области был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался приезжий из Средней Азии.



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