Полицейские установили подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве 29-летней девушки на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, полицейские приняли меры для его розыска и задержания.

Волк рассказала, что погибшая работала в продовольственном магазине, а также подтвердила, что накануне девушка звонила в полицию и жаловалась на преследователя. Тогда она сообщила, что боится из-за этого выходить на улицу.

"Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту работы заявительницы и опросили ее", – сказала Волк.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемым оказался приезжий из Средней Азии.

Тело девушки с колото-резаными ранами обнаружили утром 18 ноября возле дома на Севастопольском проспекте. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Накануне девушка звонила в правоохранительные органы, чтобы сообщить о преследовании. По ее словам, знакомый следил за ней и душил.



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