13:53Происшествия
Полицейские установили подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве 29-летней девушки на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
По ее словам, полицейские приняли меры для его розыска и задержания.
Волк рассказала, что погибшая работала в продовольственном магазине, а также подтвердила, что накануне девушка звонила в полицию и жаловалась на преследователя. Тогда она сообщила, что боится из-за этого выходить на улицу.
"Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту работы заявительницы и опросили ее", – сказала Волк.
Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемым оказался приезжий из Средней Азии.
Тело девушки с колото-резаными ранами обнаружили утром 18 ноября возле дома на Севастопольском проспекте. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Накануне девушка звонила в правоохранительные органы, чтобы сообщить о преследовании. По ее словам, знакомый следил за ней и душил.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!