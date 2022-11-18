Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал SHOT

В Тамбовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 29-летней девушки на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС.

Ранее правоохранители установили его личность, после чего приняли меры для его розыска и задержания. Подозреваемым оказался приезжий из Средней Азии.

Тело девушки с колото-резаными ранами обнаружили утром 18 ноября возле дома на Севастопольском проспекте. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Погибшая работала в продовольственном магазине. Ранее девушка звонила в правоохранительные органы, чтобы сообщить о преследовании.

По ее словам, знакомый следил за ней и душил, и из-за этого она боится выходить на улицу. Сотрудники полиции сразу выехали по месту работы заявительницы и опросили ее.

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