В МВД объяснили, почему не приняли мер к убийце девушки в Москве после ее жалоб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девушка, тело которой было найдено на Севастопольском проспекте, при обращении в полицию не сообщила данных об угрожавшем ей молодом человеке, а также отрицала, что ее преследует знакомый. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что после звонка женщины сотрудники полиции направились в магазин, в котором она работала, для допроса и установления личности подозреваемого.

"Выяснив, что мужчина, скорее всего, находится неподалеку, полицейские приняли первичные меры по розыску, осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но злоумышленника не обнаружили", – уточнила Волк.

Затем, по словам представителя МВД, девушке предложили написать заявление в отделе полиции, но ехать туда она отказалась. Тогда сотрудники приняли от нее заявление на месте.

До этого столичная прокуратура опубликовала видео с предполагаемым убийцей. На кадрах молодой человек караулил жертву в продуктовом магазине, в котором та работала. Позднее в магазин вошли сотрудники правоохранительных органов, после чего мужчина ушел в глубь помещения.

Тело 29-летней Юлии Ткачевой обнаружили около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. На нем были выявлены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран.

По данному факту следователи возбудили два уголовных дела: об убийстве и угрозе убийством.

Позже сотрудники правоохранительных органов сумели задержать Шохрухбека Каримова. Он успел добраться до Тамбовской области. Также был задержан пособник подозреваемого, который помог ему скрыться.



Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области

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