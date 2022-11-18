Появились кадры, как подозреваемый в убийстве девушки в Москве поджидал жертву

Столичная прокуратура опубликовала видео с предполагаемым убийцей девушки на Севастопольском проспекте. На кадрах молодой человек караулит жертву в продуктовом магазине, в котором та работала.

На одном из видео видно, как в магазин входят сотрудники правоохранительных органов, после чего Шохрухбек Каримов уходит в глубь помещения.

Тело 29-летней Юлии Ткачевой обнаружили около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. На нем были выявлены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран.

По данному факту следователи возбудили два уголовных дела: об убийстве и угрозе убийством.

Позже сотрудники правоохранительных органов сумели задержать Каримова. Он успел добраться до Тамбовской области. Также был задержан пособник подозреваемого, который помог ему скрыться.



Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержали в Тамбовской области

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