Жена убитого таксиста рассказала о состоянии после произошедшего

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жена убитого таксиста, тело которого было обнаружено в машине на Ельнинской улице на западе столицы, рассказала, что не может поверить в случившееся и надеется на чудо. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам женщины, она не раз звонила супругу ночью, но у него были проблемы со связью. Когда жена погибшего продолжила звонить после 05:30, мужчина уже не отвечал.

Как уточнила супруга убитого, она не может посетить полицейский участок, поскольку ей не с кем оставить детей. С сотрудниками правоохранительных органов ведут беседу родственники мужчины.

Женщина рассказала, что до этого ее супруг работал водителем автобуса. Таксистом он устроился в середине сентября.

"Я до сих пор не верю. Дети ждут его. Сегодня планировали поезда (игрушки. – Прим. ред.) купить. Сын ждет, сидит перед окном и ждет", – сказала она.

В настоящее время сотрудникам правоохранительных органов задержан подозреваемый в убийстве таксиста. У него нашли банковскую карту задушенного.

Ранее стало известно, что 86-летняя жительница Москвы убила свою 52-летнюю дочь, нанеся ей не менее 15 колото-резаных ранений. Инцидент произошел 21 ноября.

52-летняя женщина скончалась от полученных травм на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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