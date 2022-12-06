В Москве полиция начала проверку трех школьников на пропаганду ЛГБТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники полиции проверяют трех школьников из Москвы на факт пропаганды ЛГБТ. С просьбой о проверке обратилась замдиректора одной из школ в Северном Бутове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам женщины, трое школьников – два девятиклассника и восьмиклассница – распространяют среди сверстников видео, которое пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних.

Ранее Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в России. Обновленный законопроект запрещает пропаганду нетрадиционных отношений в соцсетях, СМИ, фильмах и рекламе. За нарушение предусмотрен штраф в размере до 5 миллионов рублей.



Новости часа: Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

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